Оденься к свадьбе (сериал, 2018) сезон 16 серия 1 смотреть онлайн
7.52018, Say Yes to the Dress
Документальный, ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Каждая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всe было идеально – погода, церемония, гости и, конечно же, платье. С выбором последнего героиням программы канала TLC помогут эксперты из лучших свадебных салонов Нью-Йорка. Поиск идеального наряда не обойдется без неожиданностей, драм и веселья.
СтранаСША
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb