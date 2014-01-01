Оденься к свадьбе (сериал, 2014) сезон 12 серия 15 смотреть онлайн

Каждая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всe было идеально – погода, церемония, гости и, конечно же, платье. С выбором последнего героиням программы канала TLC помогут эксперты из лучших свадебных салонов Нью-Йорка. Поиск идеального наряда не обойдется без неожиданностей, драм и веселья.



Сериал Оденься к свадьбе 12 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.