Оденься к свадьбе: Ланкашир. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Оденься к свадьбе: Ланкашир
2-й сезон
4-я серия

Оденься к свадьбе: Ланкашир (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2019, Say Yes To The Dress Lancashire
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Суперстилист Гок Ван возвращается в новом сезоне, чтобы вновь помочь девушкам подобрать идеальное свадебное платье. Гок работает вместе с консультантами знаменитого салона Эвы Роуз Хамильтон, помогая сделать правильный выбор для самого важного дня в жизни любой невесты. А если платья мечты не существует, Гок и его команда могут его создать! У каждой посетительницы уникальный случай, так, придирчивая дама перемеряла уже двести платьев, а одну упрямую бабушку не устраивают выбранные внучкой наряды! Каждый день в салоне полон драм и эмоций, но Гок гарантирует, что каждая невеста почувствует себя особенной.

Сериал Оденься к свадьбе: Ланкашир 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

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