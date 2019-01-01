Оденься к свадьбе: Ланкашир (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Суперстилист Гок Ван возвращается в новом сезоне, чтобы вновь помочь девушкам подобрать идеальное свадебное платье. Гок работает вместе с консультантами знаменитого салона Эвы Роуз Хамильтон, помогая сделать правильный выбор для самого важного дня в жизни любой невесты. А если платья мечты не существует, Гок и его команда могут его создать! У каждой посетительницы уникальный случай, так, придирчивая дама перемеряла уже двести платьев, а одну упрямую бабушку не устраивают выбранные внучкой наряды! Каждый день в салоне полон драм и эмоций, но Гок гарантирует, что каждая невеста почувствует себя особенной.



