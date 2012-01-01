Очевидец. Серия 3
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Очевидец (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.72012, Witness
Документальные, Криминал18+

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Сюжет

Корреспонденты документального проекта «Очевидец» производства HBO отправляются в самые горячие точки нашей планеты, где незаконный оборот наркотиков, криминальные банды, этнические конфликты, бедность, насилие и коррупция стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Лучшие фоторепортеры побывают в Мексике, Ливии, Бразилии и Южном Судане, где станут свидетелями ужасающих человеческих драм, расскажут о специфике своей опасной профессии и проведут собственное объективное расследование того или иного конфликта, чтобы выяснить причины жестоких преступлений.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Документальные, Мини-сериалы

Рейтинг

7.8 IMDb