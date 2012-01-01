Очевидец (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.72012, Witness
Документальные, Криминал18+
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Сюжет
Корреспонденты документального проекта «Очевидец» производства HBO отправляются в самые горячие точки нашей планеты, где незаконный оборот наркотиков, криминальные банды, этнические конфликты, бедность, насилие и коррупция стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Лучшие фоторепортер�ы побывают в Мексике, Ливии, Бразилии и Южном Судане, где станут свидетелями ужасающих человеческих драм, расскажут о специфике своей опасной профессии и проведут собственное объективное расследование того или иного конфликта, чтобы выяснить причины жестоких преступлений.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Документальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.8 IMDb