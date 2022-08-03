Очень плохая училка (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2014, Bad Teacher 1.1
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает о сексапильной дамочке с весьма дурными манерами, которая становится учительницей в школе. При этом в школьные стены героиню привело отнюдь не стремление нести свет знаний юным ученикам, а гораздо более прозаичное желание – найти для себя богатого мужа.
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ФГРежиссёр
Фред
Госс
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- ДЧРежиссёр
Джей
Чандрашекхар
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- Актриса
Эри
Грейнор
- СГАктриса
Сара
Гилберт
- Актёр
Райан
Хансен
- СРАктриса
Сара
Родер
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- ККАктриса
Кэйтлин
Кимболл
- СШАктриса
Сеан
Шанаде
- СААктёр
Стюарт
Аллан
- ГКАктриса
Грэйс
Кауфман
- БДСценарист
Бен
Дуган
- МФСценарист
Мэттью
Флэнеган
- МХСценарист
Мэтью
Харауиц
- Продюсер
Кэмерон
Диас
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Продюсер
Эри
Грейнор
- ЭСХудожница
Эрин
Смит
- ЛХМонтажёр
Ли
Хэксалл
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн