Катя Рыбалка (сериал, 2021) сезон 1 серия 122 смотреть онлайн

Катя Рыбалка (сериал, 2021) сезон 1 серия 122
2021, ОБЗОР МАГАЗИНА ИБИС! Новогодняя акция РОЗЫГРЫШ 10 ПРИЗОВ!
О сериале
Всем привет! Меня зовут Катя Шеремет, в социальных сетях я больше известна как Катя Рыбалка! Я коренная Одесситка из семьи рыболовов! Люблю рыбалку всю свою жизнь, впервые папа взял меня с собой когда мне еще не исполнилось 4 годика и с тех пор это любимое дело! На своем канале я буду рассказывать о своих рыболовных приключениях и о своей жизни, которая безраздельно с этим связана!
