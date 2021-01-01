Apple Hi-Tech (сериал, 2021) сезон 1 серия 92 смотреть онлайн

Привет! Я Вова, мне 20, я из Краснодара, и я обожаю все, что связано с Apple и технологиями. Apple Hi-Tech - это канал, где говорят, давясь слюной, об iPhone, iOS, Apple и самых разных гаджетах и девайсах. Любовь к Apple началась еще в 2010 году, когда мне подарили легендарный iPhone 4. С тех пор я пользуюсь и iPhone, и Maс, и iPad.



Сериал Обзор iPhone XR в 2020-2021 году 1 сезон 92 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.