Обыкновенные дни (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Герои фильма - молодые люди - живут повседневными заботами: ходят по улице, сидят в клубах, философствуют о жизни и смерти. Чтобы внести прятное разнообразие в их жизнь, один из друзей организовывает похищение чемодана и впоследствии его поиски, разыгрывая целую детективную историю...

