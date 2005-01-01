WinkСериалыОбыкновенные дни1-й сезон2-я серия
Обыкновенные дни (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2005, Обыкновенные дни. Сезон 1. Серия 2
Драма, Комедия16+
Герои фильма - молодые люди - живут повседневными заботами: ходят по улице, сидят в клубах, философствуют о жизни и смерти. Чтобы внести прятное разнообразие в их жизнь, один из друзей организовывает похищение чемодана и впоследствии его поиски, разыгрывая целую детективную историю...