7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Каждый человек имеет свои права, но кроме этого он должен выполнять и свои обязанности. Что это такое? Почему, как и права, обязанности являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Насколько они важны для существования человеческого социума? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.

