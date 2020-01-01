WinkСериалыОбъятия лжи1-й сезон6-я серия
8.82020, Объятия лжи. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Объятия лжи (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
История любви Тимура и Наны растянулась на двадцать лет. Они могли бы быть счастливы, но расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его близкого друга Андрея и стала врачом. Тимур так и не понял, что послужило причиной расставания. Он остался одинок и посвятил себя карьере, став успешным специалистом. И вот неожиданно судьба вновь свела их вместе.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Лактионов
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актриса
Ольга
Морозова
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Ирина
Мельник
- Актриса
Олеся
Островская
- Актёр
Яков
Кучеревский
- Актриса
Дарья
Творонович
- Актриса
Анна
Адамович
- Сценарист
Оксана
Калитюк
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- Продюсер
Людмила
Семчук
- ОКПродюсер
Ольга
Ковпоша
- ДНПродюсер
Диана
Новик
- Оператор
Михаил
Марков
- Композитор
Олесь
Коровниченко