Объятия лжи (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

История любви Тимура и Наны растянулась на двадцать лет. Они могли бы быть счастливы, но расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его близкого друга Андрея и стала врачом. Тимур так и не понял, что послужило причиной расставания. Он остался одинок и посвятил себя карьере, став успешным специалистом. И вот неожиданно судьба вновь свела их вместе.

