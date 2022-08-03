Объятия лжи. Сезон 1. Серия 1_COPY_9
Wink
Сериалы
Объятия лжи
1-й сезон
1-я серия
8.82020, Объятия лжи. Сезон 1. Серия 1_COPY_9
Мелодрама18+

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Объятия лжи (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

История любви Тимура и Наны растянулась на двадцать лет. Они могли бы быть счастливы, но расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его близкого друга Андрея и стала врачом. Тимур так и не понял, что послужило причиной расставания. Он остался одинок и посвятил себя карьере, став успешным специалистом. И вот неожиданно судьба вновь свела их вместе.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Объятия лжи»