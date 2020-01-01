10 класс. География (сериал, 2020) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой Общий обзор Океании. На этом уроке мы проведем общий обзор Океании, который позволит узнать множество интересных фактов об этом огромном островном мире акватории Тихого океана. Например, узнаем о размерах площади, которую она занимает. Познакомимся с составом входящих в нее островов,получим полное представление о национальном составе ее населения.



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