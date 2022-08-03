WinkДетям10 класс. ОбществознаниеОбществоОбщество и общественные отношения
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.32020, Общество и общественные отношения
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тема видеоурока Общество и общественные отношения вызывает множество вопросов у преподавателей. В самом начале урока вы сможете понять, какие знания получите из обществознания. Несколько сфер этой науки необходимы для понимания процессов, происходящих в современном мире. Вы узнаете, что такое общество, как оно взаимодействует с людьми.
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