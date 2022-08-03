Общество и общественные отношения
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Общество
Общество и общественные отношения

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.32020, Общество и общественные отношения
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тема видеоурока Общество и общественные отношения вызывает множество вопросов у преподавателей. В самом начале урока вы сможете понять, какие знания получите из обществознания. Несколько сфер этой науки необходимы для понимания процессов, происходящих в современном мире. Вы узнаете, что такое общество, как оно взаимодействует с людьми.

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Жанр
Образовательные
Время
30 мин / 00:30

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