Общественное развитие
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Общество
Общественное развитие

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.32020, Общественное развитие
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Из видеоурока по теме Общественное развитие вы узнаете о том, что такое цикличная и линейные концепции исторического процесса. Вы поймете, какие у них есть различия. Также вы обсудите, каким образом строится концепция развития по спирали. Вы расширите представления о прогрессе и регрессе, поймете, что влияет на скорость их развития.

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Жанр
Образовательные
Время
23 мин / 00:23

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