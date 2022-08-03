WinkДетям10 класс. ОбществознаниеОбществоОбщественное развитие
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.32020, Общественное развитие
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Из видеоурока по теме Общественное развитие вы узнаете о том, что такое цикличная и линейные концепции исторического процесса. Вы поймете, какие у них есть различия. Также вы обсудите, каким образом строится концепция развития по спирали. Вы расширите представления о прогрессе и регрессе, поймете, что влияет на скорость их развития.
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