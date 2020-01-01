8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. История РоссииРоссия в 80 - 90-е гг. Александр IIIОбщественное движение в 80 - 90-х гг. XIX в. Марксисты и консерваторы
На этом уроке мы продолжим рассмотрение общественного движения в России в 8090 гг. Рассмотрим марксистов и консерваторов, узнаем о зарождении марксизма в России и ослаблении положения народников. Познакомимся с первой русской марксистской организацией группой Освобождение труда, лидером которой был Г.В. Плеханов. Узнаем о зарождении консерватизма как противовеса радикальному революционному движению.
