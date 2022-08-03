10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 6 смотреть онлайн

На этом видеоуроке мы рассмотрим тему Общественное движение России в 18301840-е гг.. Будут рассмотрены предпосылки зарождения общественного движения в России, его особенности и направления, отличительные черты от общественного движения стран Европы. Кроме того, будут приведены фамилии исторических личностей, принимавших активное участие в общественном движении, их взгляды. Внимание учеников будет сфокусировано на движении петрашевцев.



