10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 6 смотреть онлайн

Общественное движение России в 1830–1840-е гг.
10 класс. История России
Россия в 1825–1855 гг.
Общественное движение России в 1830–1840-е гг.

На этом видеоуроке мы рассмотрим тему Общественное движение России в 18301840-е гг.. Будут рассмотрены предпосылки зарождения общественного движения в России, его особенности и направления, отличительные черты от общественного движения стран Европы. Кроме того, будут приведены фамилии исторических личностей, принимавших активное участие в общественном движении, их взгляды. Внимание учеников будет сфокусировано на движении петрашевцев.

