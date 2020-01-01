WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в 1855 - 1881 гг.Общественное движение 1860 - 1870-х гг. Консервативное, либеральное, революционное направления
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 13 серия 4 смотреть онлайн
6.52020, Общественное движение 1860 - 1870-х гг. Консервативное, либеральное, революционное направления
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О сериале
Новые веяния русской общественной мысли в 6070 годах стали основой всех последующих политических течений в России в бурном ХХ веке.
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