WinkДетям9 класс. История РоссииСССР в послевоенные годыОбщественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг.
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн
6.82020, Общественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг.
Образовательные18+
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О сериале
В ходе данного видеоурока мы изучим тему Общественная жизнь в середине 60-х середине 80-х гг., где будут рассмотрены социальные, общественные проблемы того периода. Это период противоречий. Наряду с бурным развитием культуры и искусства присутствовал их тотальный контроль со стороны цензоров государства. Расширяются культурные контакты с западными странами и в то же время это период оттока людей искусства за границу.
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