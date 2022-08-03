9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

В ходе данного видеоурока мы изучим тему Общественная жизнь в середине 60-х середине 80-х гг., где будут рассмотрены социальные, общественные проблемы того периода. Это период противоречий. Наряду с бурным развитием культуры и искусства присутствовал их тотальный контроль со стороны цензоров государства. Расширяются культурные контакты с западными странами и в то же время это период оттока людей искусства за границу.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

