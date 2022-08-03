11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Этот урок поможет пользователям получить представление по теме Общественная мысль эпохи Просвещения. На нем мы поговорим о том, как формировалась общественная мысль в очень сложный период, связанный с революционными изменениями в общественном сознании, в эпоху Просвещения, познакомимся с наиболее яркими философами этого промежутка в истории.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

