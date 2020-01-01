WinkДетям6 класс. ОбществознаниеЧеловек среди людейОбщение с людьми разных возрастов
6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
6.62020, Общение с людьми разных возрастов
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В чем особенности межличностного общения? Есть ли разница в общении между людьми разных возрастов? Почему мы по-разному реагируем, общаясь с людьми в разных группах?
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Общение с людьми разных возрастов 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.