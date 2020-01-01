Общее знакомство со звёздным небом
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Вселенная
Общее знакомство со звёздным небом

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

6.22020, Общее знакомство со звёздным небом
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В этом разделе мы познакомимся со звездным небом и Полярной звездой. Научимся находить ее на звездном небе и определять по ней стороны света.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг