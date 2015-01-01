Образцовые бунтарки (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2015, Good Girls Revolt
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В 1969 году несколько молодых женщин, работающих в одном из самых популярных журналов, начинают бороться за свои права и требовать к себе отношения на равных со всеми.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СУРежиссёр
Скотт
Уинант
- ЛДРежиссёр
Лиза
Джонсон
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- ЖЭАктриса
Женевьева
Энджелсон
- Актриса
Анна
Кэмп
- ЭДАктриса
Эрин
Дарк
- ХПАктёр
Хантер
Пэрриш
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- Актриса
Джой
Брайант
- МОАктёр
Майкл
Оберхольцер
- ДЛАктриса
Даня
ЛаБелль
- ДЭАктёр
Дэниэл
Эрик Голд
- ЛМАктриса
Леа
Машель Коэн
- ДКСценарист
Дэна
Калво
- ДХСценарист
Дарлин
Хант
- ММСценарист
Мэтт
МакГиннесс
- ДКПродюсер
Дэна
Калво
- ДХПродюсер
Дарлин
Хант
- БМХудожник
Бретт
МакКензи
- ДОХудожница
Джаннин
Оппуолл
- СПОператор
Синтия
Пушек
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДХКомпозитор
Дхани
Харрисон