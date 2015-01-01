Образцовые бунтарки (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Образцовые бунтарки. Серия 7
2015, Good Girls Revolt
Драма18+

О сериале

В 1969 году несколько молодых женщин, работающих в одном из самых популярных журналов, начинают бороться за свои права и требовать к себе отношения на равных со всеми.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

