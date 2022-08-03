Образцовые бунтарки. Серия 4
Wink
Сериалы
Образцовые бунтарки
1-й сезон
4-я серия

Образцовые бунтарки (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2015, Good Girls Revolt
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В 1969 году несколько молодых женщин, работающих в одном из самых популярных журналов, начинают бороться за свои права и требовать к себе отношения на равных со всеми.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Образцовые бунтарки»