Образцовые бунтарки. Серия 2
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Образцовые бунтарки
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Образцовые бунтарки (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Good Girls Revolt
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1969 году несколько молодых женщин, работающих в одном из самых популярных журналов, начинают бороться за свои права и требовать к себе отношения на равных со всеми.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Образцовые бунтарки»

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