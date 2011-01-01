Образование централизованных государств в Западной Европе
Wink
Детям
6 класс. Всеобщая история
Формирование централизованных государств и изменение на политической карте Европы
Образование централизованных государств в Западной Европе

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

7.32011, Образование централизованных государств в Западной Европе
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Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

Столетняя война способствовала централизации Англии и Франции. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим исторические процессы, происходившие во Франции и в Англии в конце XV века.

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