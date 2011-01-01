6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Столетняя война способствовала централизации Англии и Франции. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим исторические процессы, происходившие во Франции и в Англии в конце XV века.



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