WinkДетям6 класс. Всеобщая историяФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыОбразование централизованных государств в Западной Европе
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн
7.32011, Образование централизованных государств в Западной Европе
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
Столетняя война способствовала централизации Англии и Франции. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим исторические процессы, происходившие во Франции и в Англии в конце XV века.
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