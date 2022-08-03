Образование и наука в первой половине XIX в. Продолжение
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8 класс. История России
Россия в первой половине XIX века
Образование и наука в первой половине XIX в. Продолжение

8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

6.22020, Образование и наука в первой половине XIX в. Продолжение
Образовательные18+

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О сериале

Образование и наука в России в первой половине XIX в. развивались активными темпами. В области науки отечественные ученые сделали настоящие прорывы для своего времени. Это и Остроградский с Лобачевским в математике, и Петров с Шиллингом в физике, и Кирхгоф с Гротгусом, Гесс, Соболевский, Любарский, Воскресенский и Зинин в химии, и Пирогов в медицине. Обо всем этом более подробно вы узнаете из данного урока.

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Жанр
Образовательные
Время
3 мин / 00:03

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