8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Образование и наука в России в первой половине XIX в. развивались активными темпами. В области науки отечественные ученые сделали настоящие прорывы для своего времени. Это и Остроградский с Лобачевским в математике, и Петров с Шиллингом в физике, и Кирхгоф с Гротгусом, Гесс, Соболевский, Любарский, Воскресенский и Зинин в химии, и Пирогов в медицине. Обо всем этом более подробно вы узнаете из данного урока.



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