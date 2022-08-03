Образование Древнерусского государства
Wink
Детям
6 класс. История России
Древнерусское государство
Образование Древнерусского государства

6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.02020, Образование Древнерусского государства
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, как развивались славянские племена до призвания варягов, какие предпосылки создания древнерусского государства существовали до 862 года.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг