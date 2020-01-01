2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке вы будете читать стихи, наблюдая за образностью и выразительностью в стихотворениях Сергея Есенина и Алексея Толстого познакомитесь с биографией Сергея Есенина, выполните интересные задания.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

