10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Мы продолжаем наш разговор о поэзии Лермонтова. Сегодня поговорим о теме поэта и поэзии. Для этого остановимся на таких стихотворениях: Не верь себе, Пророк, Поэт, Как часто пестрою толпою окружен, Дума.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

