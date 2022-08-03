WinkДетям10 класс. ЛитератураМ.Ю. ЛермонтовОбраз поэта в лирике М.Ю. Лермонтова
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн
5.92020, Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мы продолжаем наш разговор о поэзии Лермонтова. Сегодня поговорим о теме поэта и поэзии. Для этого остановимся на таких стихотворениях: Не верь себе, Пророк, Поэт, Как часто пестрою толпою окружен, Дума.
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