Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова
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Детям
10 класс. Литература
М.Ю. Лермонтов
Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

5.92020, Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мы продолжаем наш разговор о поэзии Лермонтова. Сегодня поговорим о теме поэта и поэзии. Для этого остановимся на таких стихотворениях: Не верь себе, Пророк, Поэт, Как часто пестрою толпою окружен, Дума.

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Жанр
Образовательные
Время
22 мин / 00:22

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