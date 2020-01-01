Образ музы в поэзии Н.А. Некрасова
Wink
Детям
10 класс. Литература
Н,А. Некрасов
Образ музы в поэзии Н.А. Некрасова

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 12 серия 1 смотреть онлайн

5.82020, Образ музы в поэзии Н.А. Некрасова
Образовательные0+

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Сюжет

Сегодня на уроке мы поговорим об образе музы в стихах Некрасова познакомимся с поэзией Некрасова и традицией гражданской поэзии проанализируем и сопоставим тематически родственные стихотворения Некрасова, Пушкина, Фета.

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