8.42021, Solar Opposites
Мультсериалы, Фантастика18+
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Обратная сторона Земли (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
Сюжет
Остроумный мультсериал от создателей культового анимационного шоу «Рик и Морти». По сюжету, семья инопланетян случайно попадает в центральную Америку, и теперь им предстоит прикидываться обычными людьми, чтобы не вызывать особых подозрений. При этом пришельцам очень хочется выяснить, где же жить лучше, в США, или на их родной планете, и понять этих странных землян.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Фантастика, Мультсериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- Актёр
Шон
Джамброун
- ММАктриса
Мэри
Мак
- СМАктёр
Саган
МакМэхан
- Актёр
Джастин
Ройланд
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- РШАктёр
Роб
Шраб
- Сценарист
Джастин
Ройланд
- ДДСценарист
Доминик
Диркес
- СНПродюсер
Сидни
Нэджел
- ДУПродюсер
Даниэль
Уларик
- ЛХМонтажёр
Ли
Хартинг
- ВСМонтажёр
Валери
Самми