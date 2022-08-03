Обратная сторона Земли (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Остроумный мультсериал от создателей культового анимационного шоу «Рик и Морти». По сюжету, семья инопланетян случайно попадает в центральную Америку, и теперь им предстоит прикидываться обычными людьми, чтобы не вызывать особых подозрений. При этом пришельцам очень хочется выяснить, где же жить лучше, в США, или на их родной планете, и понять этих странных землян.

