Обратная сторона Земли. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Обратная сторона Земли
2-й сезон
4-я серия
8.42021, Solar Opposites
Мультсериалы, Фантастика18+

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Обратная сторона Земли (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Остроумный мультсериал от создателей культового анимационного шоу «Рик и Морти». По сюжету, семья инопланетян случайно попадает в центральную Америку, и теперь им предстоит прикидываться обычными людьми, чтобы не вызывать особых подозрений. При этом пришельцам очень хочется выяснить, где же жить лучше, в США, или на их родной планете, и понять этих странных землян.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb