Wink
Сериалы
Обратная сторона Луны
2-й сезон
6-я серия

Обратная сторона Луны (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2016, Обратная сторона Луны. Сезон 2. Серия 6
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Куда на этот раз забросит судьба Михаила Соловьева? Одно можно сказать с уверенностью: в этом сезоне капитан Соловьев еще раз попробует поймать неуловимого рыжего маньяка, прорвавшегося с ним в это время, и постарается найти свое время. Ведь времена не выбирают, в них живут и умирают...

Страна
Россия
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратная сторона Луны»