Wink
Сериалы
Обратная сторона Луны
2-й сезон
5-я серия

Обратная сторона Луны (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2016, Обратная сторона Луны. Сезон 2. Серия 5
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Куда на этот раз забросит судьба Михаила Соловьева? Одно можно сказать с уверенностью: в этом сезоне капитан Соловьев еще раз попробует поймать неуловимого рыжего маньяка, прорвавшегося с ним в это время, и постарается найти свое время. Ведь времена не выбирают, в них живут и умирают...

Сериал Обратная сторона Луны 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратная сторона Луны»