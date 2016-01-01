Обратная сторона Луны (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Куда на этот раз забросит судьба Михаила Соловьева? Одно можно сказать с уверенностью: в этом сезоне капитан Соловьев еще раз попробует поймать неуловимого рыжего маньяка, прорвавшегося с ним в это время, и постарается найти свое время. Ведь времена не выбирают, в них живут и умирают...



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