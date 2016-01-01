Обратная сторона Луны (сериал, 2016) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
2016, Обратная сторона Луны. Сезон 2. Серия 14
Фантастика18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Куда на этот раз забросит судьба Михаила Соловьева? Одно можно сказать с уверенностью: в этом сезоне капитан Соловьев еще раз попробует поймать неуловимого рыжего маньяка, прорвавшегося с ним в это время, и постарается найти свое время. Ведь времена не выбирают, в них живут и умирают...
Сериал Обратная сторона Луны 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Котт
- Актёр
Павел
Деревянко
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- Актриса
Карина
Разумовская
- ЕБАктёр
Евгений
Богомолов
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- Актёр
Сергей
Беляев
- АЩСценарист
Александр
Щербаков
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- ОБПродюсер
Ольга
Белова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- ТКХудожница
Татьяна
Княжева
- МВХудожник
Михаил
Волчек
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- Композитор
Павел
Есенин