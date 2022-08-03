Обратная сторона Луны (сериал, 2012) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Wink
Обратная сторона Луны
1-й сезон
16-я серия

2012, Обратная сторона Луны. Сезон 1. Серия 16
Фантастика18+

О сериале

Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания Маньяк сбивает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году...

Страна
Россия
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

