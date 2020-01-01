3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены правила обозначения геометрических фигур буквами. Учащимся предоставляется возможность самим потренироваться в обозначении буква�ми точек, отрезков, многоугольников, а также исправить ошибки, допущенные литературными героями при выполнении заданий.





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