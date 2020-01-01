Обозначение геометрических фигур буквами
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3 класс. Математика
Повторение ранее изученного
Обозначение геометрических фигур буквами

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.02020, Обозначение геометрических фигур буквами
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены правила обозначения геометрических фигур буквами. Учащимся предоставляется возможность самим потренироваться в обозначении буквами точек, отрезков, многоугольников, а также исправить ошибки, допущенные литературными героями при выполнении заданий.

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