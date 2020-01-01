3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Мы узнаем, что такое римские цифры, как они появились и как обозначать числа с помощью римских цифр. Узнаем правило записи римских цифр. Научимся сравнивать такие числа между собой. Сможем записывать число из арабских цифр римскими цифрами.



Цифры живут на различных предметах:



В календарях и трамвайных билетах,



На циферблатах часов, на домах,



Прячутся цифры в книжных томах,



И в магазине, и в телефоне,



И на машине, и на вагоне ...



Цифры повсюду, цифры кругом.



Мы их поищем и сразу найдём.



Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».



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