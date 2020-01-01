WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияОбозначение чисел римскими цифрами
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
7.02020, Обозначение чисел римскими цифрами
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
Мы узнаем, что такое римские цифры, как они появились и как обозначать числа с помощью римских цифр. Узнаем правило записи римских цифр. Научимся сравнивать такие числа между собой. Сможем записывать число из арабских цифр римскими цифрами.
Цифры живут на различных предметах:
В календарях и трамвайных билетах,
На циферблатах часов, на домах,
Прячутся цифры в книжных томах,
И в магазине, и в телефоне,
И на машине, и на вагоне ...
Цифры повсюду, цифры кругом.
Мы их поищем и сразу найдём.
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».
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