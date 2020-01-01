Обозначение чисел римскими цифрами
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3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Обозначение чисел римскими цифрами

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

7.02020, Обозначение чисел римскими цифрами
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Мы узнаем, что такое римские цифры, как они появились и как обозначать числа с помощью римских цифр. Узнаем правило записи римских цифр. Научимся сравнивать такие числа между собой. Сможем записывать число из арабских цифр римскими цифрами.

Цифры живут на различных предметах:

В календарях и трамвайных билетах,

На циферблатах часов, на домах,

Прячутся цифры в книжных томах,

И в магазине, и в телефоне,

И на машине, и на вагоне ...

Цифры повсюду, цифры кругом.

Мы их поищем и сразу найдём.

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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