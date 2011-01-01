Оборотень (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2011, Оборотень. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Боевики16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сериал крутится вокруг молодого игрока в лакросс по имени Скотт Маккол. Однажды ночью он блуждал по лесу в поисках трупа и подвергся нападению оборотня. Ему удалось убежать, получив лишь небольшой укус. Но чуть позднее, он начал замечать некоторые изменения в себе.
Сериал Оборотень 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ТЭРежиссёр
Тим
Эндрю
- ТУРежиссёр
Тоби
Уилкинс
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- ДБАктёр
ДжейАр
Борн
- Актриса
Кристал
Рид
- ХРАктриса
Холлэнд
Роден
- ШХАктриса
Шелли
Хенниг
- ЛЭАктёр
Линден
Эшби
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- ДСАктёр
Дилан
Спрейберри
- ДДСценарист
Джефф
Дэвис
- ЭУСценарист
Эрик
Уоллес
- Продюсер
Рассел
Малкэй
- ТЭПродюсер
Тим
Эндрю
- ДППродюсер
Джозеф
П. Женьер
- ДДПродюсер
Джефф
Дэвис
- ТБХудожник
Тудор
Болони
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- РСХудожник
Расти
Смит
- ЭРМонтажёр
Эдвард
Р. Абромс
- ДМКомпозитор
Дино
Менегин