7 класс. География (сериал, 2020) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

Мы завершили изучение южных материков Африки, Австралии, Южной Америки и Антарктиды. Сегодня мы вспомним всe изученное и найдем общие особенности природы южных материков.

Южными материками, как вы помните, условно называют не только Австралию и Антарктиду, которые полностью находятся к югу от экватора, но и Африку и Южную Америку. Ответ прост: все четыре материка имеют общую историю развития все они были частью материка Гондвана.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Обобщение 11 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.