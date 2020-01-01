Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

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Лекция для родителей посвящена кратковременной потере сознания в результате острой гипоксии головного мозга, то есть обморокам. Рассказывается, почему возникает обморок, у кого он чаще всего бывает, какие предвестники существуют, как протекает обморок. Также описывается первая помощь, которую необходимо оказать при обмороке ребенка, а также профилактика данных состояний.



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