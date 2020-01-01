Обмен. Торговля. Реклама
Wink
Детям
7 класс. Обществознание
Человек и экономика
Обмен. Торговля. Реклама

7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

6.22020, Обмен. Торговля. Реклама
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном уроке будут рассмотрены очень важные экономические показатели, которые являются, по сути, двигателями экономической системы: обмен, торговля, реклама. Как они влияют на мир, как развивались, какие бывают виды торговли?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Обмен 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг