Обман. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Обман
2-й сезон
8-я серия
2017, Bedrag
Триллеры, Криминал18+

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Обман (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Смерть рабочего бросает тень на одну из самых успешных энергетических корпораций. Детектив Мадс Юстесен не верит в несчастный случай. И чем больше он вникает в политику компании и дела еe генерального директора, тем больше узнаeт о масштабной коррупции и разрушительной силе амбиций и денег.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обман»

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