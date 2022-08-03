Обман (сериал, 2017) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Смерть рабочего бросает тень на одну из самых успешных энергетических корпораций. Детектив Мадс Юстесен не верит в несчастный случай. И чем больше он вникает в политику компании и дела еe генерального директора, тем больше узнаeт о масштабной коррупции и разрушительной силе амбиций и денег.

