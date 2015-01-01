Обман (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Смерть рабочего бросает тень на одну из самых успешных энергетических корпораций. Детектив Мадс Юстесен не верит в несчастный случай. И чем больше он вникает в политику компании и дела еe генерального директора, тем больше узнаeт о масштабной коррупции и разрушительной силе амбиций и денег.
Сериал Обман 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СБРежиссёр
Сёрен
Балле
- ЯЙРежиссёр
Янник
Йохансен
- МКРежиссёр
Мас
Камп Тульструп
- ПФРежиссёр
Пер
Флю
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- НМАктриса
Натали
Мадуэньо
- ЭСАктёр
Эсбен
Смед
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ТХАктёр
Томас
Хван Х. Андерсен
- МРАктриса
Мария
Рич
- ЛКАктриса
Лине
Крусе
- ДГАктриса
Джули
Грундтвиг
- ЛХАктёр
Лукас
Хансен
- КЮАктёр
Клаэс
Юнгмарк
- ЙГСценарист
Йеппе
Гьервиг Грам
- ТЛСценарист
Тобиас
Линдхольм
- ЯТСценарист
Янник
Таи Мосхольт
- АТПродюсер
Андерс
Т. Андерсен
- СФПродюсер
Сандра
Фосс
- ПБПродюсер
Пив
Бернт
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- ШГХудожник
Шарлотта
Гарнов
- ЙЛХудожница
Йетте
Леманн
- МГМонтажёр
Мортен
Гис
- ЛТОператор
Лауст
Триер-Мёрк