Обломки. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Обломки
1-й сезон
5-я серия
8.12021, Debris
Фантастика, Триллер18+

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Обломки (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Научно-фантастический сериал про спецагентов на опасном задании покажет исследование разрушенного космического корабля. Казалось бы, рутинная работа. Однако обломки внеземного судна способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле — во всех смыслах.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обломки»