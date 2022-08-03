Обломки (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Научно-фантастический сериал про спецагентов на опасном задании покажет исследование разрушенного космического корабля. Казалось бы, рутинная работа. Однако обломки внеземного судна способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле — во всех смыслах.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПМРежиссёр
Падрик
Маккинли
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ЭЭРежиссёр
Эгил
Эгилссон
- РРРежиссёр
Ребекка
Родригес
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- РСАктриса
Риэнн
Стил
- НЛАктёр
Норберт
Лео Бац
- СПАктёр
Скрубиус
Пип
- Актёр
Себастьян
Роше
- ТБАктёр
Тайрон
Бенскин
- АДАктриса
Анджали
Джай
- ГРАктриса
Габриэль
Райан
- БКАктёр
Бен
Коттон
- ДХСценарист
Дж.
Х. Уаймен
- ПМПродюсер
Падрик
Маккинли
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- КПМонтажёр
Крис
Пеппе
- РШКомпозитор
Рэни
Шокне