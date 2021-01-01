Обломки. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Обломки
1-й сезон
2-я серия
8.12021, Debris
Фантастика, Детективы18+

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Обломки (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Научно-фантастический сериал про спецагентов на опасном задании покажет исследование разрушенного космического корабля. Казалось бы, рутинная работа. Однако обломки внеземного судна способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле — во всех смыслах.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обломки»

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