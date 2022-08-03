Обитель лжи (сериал, 2016) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Обаятельный Марти Каан и его первоклассная команда бизнес-консультантов возвращаются в пятой и финальной части «Обители лжи». Они сумели доказать, что знают все тонкости корпоративных игр и способны на все, чтобы заполучить крупную сделку. Для этой необузданной и едкой сатиры на корпоративную Америку нет ничего святого. На этот раз Марти ввязывается в игру совсем иного порядка. Его амбиции растут пропорционально состоянию. Миллионные сделки – пройденный этап, а вот ставки в игре за большую власть растут. Все дороги ведут на Кубу...

